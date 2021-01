Toni Martínez é notícia de mercado em Espanha, onde é visto como alvo difícil

Avançado espanhol já havia sido sondado pelo Valladolid no verão para a cedência por empréstimo. Lesão de Marcos de Sousa reaviva interesse.

Habitual suplente de Taremi e Marega no FC Porto, o avançado espanhol Toni Martínez, de 23 anos, estará debaixo de olho dos responsáveis do Valladolid, equipa da La Liga na qual atua o extremo português Jota.

Segundo o jornal El Desmarque, que acompanha a atualidade do clube do noroeste de Espanha, e fazendo referência à informação avançada pela Radio Marca Valladolid, o treinador Sergio Gonzalez pretende reforçar o setor atacante com a contração do dianteiro face à lesão de Marcos de Sousa.

A publicação refere que Toni Martinez, uma das hipóteses escolhidas pela direção do clube de Valladolid para contratar neste mês de janeiro, já havia sido abordado durante o mercado de verão, assim como pelo Celta de Vigo.

Apesar do renovado interesse do Valladolid em obter o empréstimo do jogador, a pretensão de Toni Martinez será permanecer no Estádio do Dragão e disputar a conquista de títulos pela equipa do FC Porto.

Na presente época, o avançado espanhol representou os portistas em oito desafios (cumpriu 405 minutos) e marcou um golo, frente ao Fabril, em jogo da Taça de Portugal.