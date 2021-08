Toni Martínez e Evanilson, pais no mesmo dia: "Mais uma de nós", comenta FC Porto

Toni Martínez e Evanilson, avançados do FC Porto, não esquecerão o 11 de agosto de 2021, o dia em que ambos foram pais

Toni Martínez e Evanilson, avançados do FC Porto, não esquecerão o dia 11 de agosto de 2021, o dia em que ambos foram pais. Com a curiosidade de serem ambas meninas e terem nascido no mesmo hospital, no Porto.

"Sofía Martínez Kobzar 11/08/2021. Nunca te vamos a soltar princesa", escreveu Toni Martínez no Instagram, publicação que o FC Porto comentou: "Mais uma de nós. Felicidades".

"Seja bem-vinda, meu amor ! Nós te amamos muito, Maria Alice", publicou Evanilson, tendo recebido igual comentário de parabéns do clube azul e branco.

As duas publicações, naturalmente, receberam imagens mensagens de parabéns de vários jogadores do FC Porto. No caso do avançado espanhol, as mensagens estenderam-se a diversos antigos companheiros no Famalicão, como Vanã e Diogo Gonçalves.