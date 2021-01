Toni Martínez e Evanilson aumentam conta do banco do FC Porto, onde Luis Díaz é rei

Suplentes contribuíram com golos para as últimas três vitórias dos portistas. Luis Díaz é quem mais rende nessa condição.

O investimento feito por Sérgio Conceição no banco do FC Porto nos últimos três jogos rendeu o que o treinador há muito esperava de forma regular: golos.

O capital ainda é inferior ao de Benfica (12) e Sporting (9) no somatório de todas as competições, mas a conta dos suplentes portistas (7) está agora mais próxima da dos rivais, graças aos recentes contributos de Toni Martínez, Evanilson e Luis Díaz. O internacional colombiano (três golos), de resto, é quem mais tem rendido nesta condição. "Lucho" já tinha marcado uma vez na goleada alcançada (5-0) no dérbi com o Boavista, na segunda jornada da campeonato, mas foi neste ciclo que as suas ações tiveram uma preponderância superlativa. O golo que apontou na Supertaça colocou o troféu fora do alcance do Benfica e o que fez em Guimarães permitiu aos portistas darem a volta a um resultado que poderia comprometer as aspirações da equipa. Entre os "grandes", só Seferovic marcou mais do que o extremo portista a partir do banco: quatro.

Cinco jogadores diferentes estiveram na origem dos sete golos apontados por suplentes portistas em todas as competições. No entanto, o registo ainda fica aquém dos de Benfica (12) e Sporting (9)

Díaz pode ter dado o maior contributo para o capital de golos do banco do FC Porto, mas não foi o único. Taremi e Uribe também haviam "picado o ponto" nessa condição, contra Portimonense (campeonato) e Olympiacos (Liga dos Campeões), respetivamente, e anteontem foi a vez de Toni Martinez e Evanilson se juntarem ao grupo. Os dois atacantes têm sido preteridos em detrimento do iraniano e de Marega, mas o golo que assinaram com o Moreirense permitiu reforçar a confiança do treinador em ambos e abre a porta a mais oportunidades.

Nas três primeiras temporadas de Sérgio Conceição no Dragão, o somatório de golos de jogadores saídas do banco nunca foi inferior à dezena. A última, que terminou com a dobradinha, até foi a menos rentável dos suplentes, que só contribuíram com 11 remates certeiros. Em 2018/19 assinaram 19 remates certeiros e em 2017/18 fizeram 14.