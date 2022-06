Toni Martínez diz que Pinto da Costa é "brilhante" e revela brincadeira com o presidente

Avançado espanhol destaca o acompanhamento que Pinto da Costa faz à equipa antes, durante e depois dos jogos. Perdendo ou ganhando.

A dedicação de Pinto da Costa ao FC Porto foi alvo de elogios de Toni Martínez numa entrevista ao jornal espanhol Marca, publicada este sábado. O avançado, que cumpriu a segunda época de dragão ao peito, diz que o presidente protsta é "brilhante".

"É o presidente mais bem-sucedido do Mundo, mas a sua figura vai mais além. É incrível, brilhante. Leva 40 anos à frente do clube e em dia de jogo nunca falha. Vai comer connosco no restaurante, no hotel, quando saímos do autocarro está lá para nos cumprimentar um a um, desce ao balneário quando ganhamos ou perdemos... Se o presidente, que é a figura máxima, vive assim o clube, nós estamos obrigados a dar tudo. De outra maneira sentia-me mal. Pode parecer cliché, mas no FC Porto, se não dás o teu máximo, estás fora", afiançou.

O espanhol revelou uma conversa que teve com Pinto da Costa, em que disse que será preciso construir um novo museu.



"O presidente sabe muito de futebol e tem vontade de ganhar mais. Acabámos de vencer a dobradinha e durante o discurso já falava de novos títulos. Eu disse-lhe: 'Presidente, vai ter de abrir outro museu, neste já não cabem mais...", referiu.