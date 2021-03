Toni Martinez destaca frase de Conceição e diz: "Não imagino o FC Porto com um treinador sem este caráter"

Toni Martínez esteve no programa Azul Porto, transmitido esta quarta-feira no Porto Canal

O banho ao Sérgio Conceição na Supertaça: "O primeiro a encher a geleira de água foi o Otávio. Quando terminou o jogo, e como sabíamos que o míster ia falar na conferência de imprensa, levámos tudo. O míster teve logo de ir tomar banho. Depois daquele título, podíamos fazer o que quiséssemos. Essa vitória com o Benfica foi um dia inesquecível. Eu estava aqui há pouco tempo e imagino a felicidade dos adeptos pela conquista desse troféu."

Relação com Sérgio Conceição: "Não imagino o FC Porto com um treinador sem este caráter. Ele está feito à medida do FC Porto. Com o Sérgio Conceição estamos a aprender todos os dias. No Olival há muitas mensagens espalhadas por todos os lados e ele não quer que os jogadores se esqueçam do que já viveram grandes jogadores, o que é a raça do FC Porto."

A frase de Sérgio Conceição: "Ele diz que não quer jogadores que querem ganharam mas que têm de ganhar. É um dos lemas que mais gosto. Isso diz muito o que é o FC Porto. Cada jogador é um mundo, mas se tens um treinador que está sempre focado no trabalho, seja nos jogos ou nos treinos, e seja num amigável ou da Champions, isso é fundamental. Quem joga um minuto ou 90' tem de dar tudo. Se jogas 30 segundos, tens de aproveitar a oportunidade"

Jogador à Porto: "Ouço muito esses comentários, que sou um jogador à Porto. Quero jogar e deixar a minha marca no FC Porto, mas por que é que vou ficar chateado ou infeliz se ganharmos e eu não jogar? No final, se ganharmos o título, eu vou ser parte disso. Vou estar de consciência tranquila porque dei tudo. Sei o que me custou chegar aqui e fico feliz quando o êxito acontece."