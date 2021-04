Toni Martínez desequilibrou as contas: FC Porto tem o banco mais rentável da Liga NOS

Dragões contam nove golos apontados por suplentes. Benfica soma menos um e o Sporting dois.

O banco do FC Porto é, desde sábado, o mais rentável da Liga NOS.

O recurso de Sérgio Conceição aos suplentes já rendeu nove golos em 25 jornadas, mais um do que o Benfica e dois do que o Sporting, que só esta segunda-feira acertam os respetivos calendários. Toni Martínez foi o último investimento feito pelo treinador portista a surtir efeito, depois de ter sido lançado ao minuto 86 do encontro com o Santa Clara e ter assinado o remate que deu o triunfo aos dragões aos 90'+5', aumentando para seis o total de pontos oferecidos por elementos que tenham começado um determinado jogo no banco.

O espanhol, de resto, é mesmo um dos que mais concretizadores do plantel na condição de suplente (dois golos), a par de Evanilson (curiosamente entraram ao mesmo tempo com os açorianos) e Luis Díaz. João Mário, Otávio e Taremi foram os outros ativos que geraram lucro a partir do banco.

O rendimento desta temporada é mesmo o mais alto das quatro que Sérgio Conceição leva no Dragão, ainda que em igualdade com a época anterior. O número de golos apontados por suplentes na era do treinador de 46 anos, aliás, foi aumentando a cada temporada. Na primeira não passou dos cinco, na segunda chegou aos sete e nas duas mais recentes aos nove. Esta, contudo, ainda não terminou, pelo que há espaço para melhorar.