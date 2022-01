Toni Martínez continua a ser apontado à Fiorentina, mas valor "assusta"

Pinto da Costa já admitiu que poderá haver saídas neste mercado de inverno se chegarem propostas irrecusáveis. No caso de Toni, ainda não houve qualquer oferta.

O FC Porto não estará inclinado a vender, mas a Fiorentina continua a ser associada a Toni Martínez, avançado que perdeu a titularidade no Dragão.

De acordo com o jornal de Florença, "La Nazione", para além do espanhol, os viola têm debaixo de olho João Pedro Galvão (antigo jogador do Estoril, agora no Cagliari) e ainda Borja Mayoral (emprestado pelo Real Madrid à Roma).

No caso de Martínez, diz aquele jornal, o verdadeiro problema será o dinheiro que o FC Porto espera fazer com a sua venda. "Martínez está cotado em cerca de 15 milhões sem bónus, o que enquadra a operação num preço (mínimo) de 20 milhões de euros", pode ler-se.

