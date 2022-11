Presença de Taremi no Mundial e lesão de Evanilson garantem minutos ao espanhol nos próximos jogos.

Mais de um mês depois, Toni Martínez terá a oportunidade de voltar a ser titular no FC Porto.

Com a presença de Taremi no Mundial do Catar pelo menos até ao final do mês e a lesão de Evanilson - só regressa em meados de dezembro -, o espanhol vai chegar-se à frente e assumir as despesas do ataque portista nas partidas da Taça da Liga, a começar pelo Mafra já na próxima semana (sexta-feira).