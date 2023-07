Toni Martínez! André Franco descobriu o avançado que, no sítio certo, marcou o segundo do jogo. Os jogadores do Cardiff ficaram a reclamar uma falta no lance, mas o árbitro consultou o VAR e validou o golo dos portistas.

