Toni Martínez bisa e elogia Fran Navarro: "Jogou de manhã e agora fez um golo"

Declarações de Toni Martínez no final do FC Porto-Cardiff (4-0), partida da prée-época dos portistas no Algarve

Sobre o jogo: "Sem dúvida, estamos muito felizes do trabalho que estamos a fazer, está a ser uma pré-época muito forte, estamos a preparar bem o começo de uma época que sabemos que vai ser muito dificil, como todas. Conseguimos mostrar um pouco do trabalho que fizemos nestas duas semanas, acho que foi o primeiro jogo que fizemos mais de 45 minutos, mas deu para perceber que a equipa está muito bem fisicamente, mesmo os jogadores que entraram depois"

Sobre os avançados: "Deixar uma palavra para o meu colega Fran Navarro que entrou com o Dani Namaso, deixaram tudo em campo, conseguiram fazer o seu papel no jogo. Uma vez jogam uns, outras jogam outros, mas é entrar e jogar sempre no máximo e no final ganhar."

O adversário: "Sabiamos o que iamos encontrar, eu pessoalmente conheço o futebol inglês, entramos com foco extra, sabemos que é um jogo da pré-época e que tudo pode acontecer, mas o nosso trabalho é dar tudo e deixar tudo e, felizmente, hoje saiu tudo bem e consegui ajudar a equipa com dois golos."

Adeptos: "A mesma saudades que eles tinham, nós também tinhamos, e precisamos deles porque sabemos que temos um jogo muito importante em breve."

Dores de cabeça para Conceição: "É uma dor de cabeça boa, se todos fazemos bem, cabe a eles decidirem, e que escolham o que for melhor para a equipa. Temos sido vencedores de quase tudo a nível nacional e isso dá razão ao mister e agora há mais um elemento para ajudar, como todos vimos. Jogou de manhã, agora fez um golo. O Mehdi Taremi marcou, o Namaso entrou e fez uns minutos muito bons".

