Toni Martínez assinala os 100 jogos pelo FC Porto: "Espera-nos um futuro brilhante"

Avançado espanhol atingiu frente ao Chaves o centésimo jogo ao serviço do FC Porto.

Toni Martínez coroou no sábado com chave de ouro o 100.º jogo pelo FC Porto, ao fechar as contas da vitória dos dragões em Chaves (3-1), servido por Taremi já no período de compensação. Já este domingo, o avançado espanhol recorreu às redes sociais para assinalar o feito e perspetivar o futuro.

"É sempre importante atingir uma marca assim, num clube tão grande, num clube histórico e que exige o máximo de todos. Poder conseguir os 100 jogos em muito pouco tempo é importante para mim, gratificante, e espera-nos um futuro brilhante", disse, num vídeo, o jogador de 25 anos, que cumpre a terceira época ao serviço do emblema azul e branco.

