Toni Martínez após o FC Porto-Cardiff: "É uma dor de cabeça boa"

Declarações de Toni Martínez no final do FC Porto-Cardiff (4-0), partida da pré-época dos portistas no Algarve

Leia também Extra Novo surto de mpox em Lisboa e Vale do Tejo Segundo os dados agora divulgados, 12 casos de infeção foram confirmados entre 12 e 30 de junho e restantes 25 casos entre 01 e 20 de julho