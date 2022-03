Toni Martínez apontado em Espanha como possível substituto de Raúl de Tomás

Raúl de Tomás terá mercado e poderá sair no final da época. O Espanhol já estuda opções para substituir o jogador e Toni Martínez é um dos apontados.

As boas exibições de Raúl de Tomás ao serviço do Espanhol podem levar o ex-Benfica a dar um salto para um clube de maior nomeada e em Espanha já falam em possíveis substitutos para o avançado. Um deles é Toni Martínez, avançado do FC Porto.

Segundo o jornal El Desmarque, o emblema de Barcelona têm Toni Martínez, Salvi Sánchez, do Cádiz, e Joselu, do Alavés, referenciados.

Naturalmente, o mercado está fechado, pelo que uma saída só seria concretizada no final da presente temporada.

Raúl de Tomás soma 13 golos e três assistências em 26 jogos esta época e estará a ser seguido pelo Tottenham e pelo West Ham, adianta a mesma publicação.