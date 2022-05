Toni Martinez aponta "chave do sucesso" do FC Porto em 2021/22: "Fez a diferença, claro..."

Toni Martínez, avançado do FC Porto

Declarações do avançado portista, em entrevista ao portal "FutbolPortugal", após a conquista da Taça de Portugal 2021/22, no Jamor, graças à vitória por 3-0 sobre o finalista Tondela

Grupo forte foi uma das chaves para o sucesso: "Faz a diferença, é claro. Digo sempre isso e é bem verdade. Posso dizer-vos que o Evanilson [concorrente de posição] é um dos jogadores de que estou mais próximo. A minha filha e o seu filho nasceram no mesmo dia.Depende do treinador que joga, mas depende de nós, do nosso comportamento, conseguir o bem da equipa."

Época bem conseguida: "Estou feliz. Estive bem quando o treinador precisou de mim e acabei com uma boa sensação. Não posso deixar de pensar na próxima época, mas também é importante descansar e desfrutar da minha filha."

Maiores expectativas dos adeptos sobre si: "É uma coisa boa. Este ano tive de sair do banco, mas isto é algo que faz das equipas campeãs, aqueles que estão no exterior serem uma parte importante da equipa e estarem prontos a contribuirem."

Apoio dos adeptos no Jamor: "É uma sorte poder viver estes momentos, lutar por títulos e poder desfrutar de uma atmosfera como a que desfrutámos no Jamor. Foi espectacular, porque mesmo jogando longe da nossa cidade, sentimo-nos como se estivéssemos a jogar em casa."