Toni Martínez ao estilo resiliente: "Tendo a sua oportunidade, corresponde"

Toni Martínez já se habituou a saltar da sombra para roubar o palco e ser decisivo. O melhor jogador da semana na Liga Europa já traz da época passada a tendência de não desarmar nos períodos difíceis. Fábio Martins elogia-lhe a dedicação ao trabalho e o companheirismo.

Toni Martínez, o resiliente. Poderia bem ser esta a síntese do percurso do avançado desde que chegou ao FC Porto, com o capítulo mais recente a valer-lhe a distinção de jogador da semana da Liga Europa. Os dois golos que apontou à Lázio reconfirmaram que o espanhol não se rende nos períodos mais difíceis, numa tendência que já vem da época passada: cresceu aos poucos e a titularidade chegou já na reta final, com quatro golos nos derradeiros cinco jogos.

Sérgio Conceição elogiou-lhe a capacidade de trabalho e é justamente esse fator que é destacado por Fábio Martins, extremo agora ao serviço do Al Wahda e que jogou com Toni Martínez no Famalicão, em 2019/20.