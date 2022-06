Toni Martínez analisa: Pepe, Luis Díaz, Darwin, o futuro e o sonho do Mundial

Toni Martínez, avançado do FC Porto, deu uma entrevista ao jornal espanhol Marca.

Balanço da época: "Concluímos uma excelente temporada. Quando chegas ao FC Porto estás obrigado a estar em tudo, sobretudo nas competições nacionais, porque somos a maior equipa de Portugal. O ano passado ficámos com uma espinha atravessada tanto no campeonato como na Taça, mas reconquistámos o nosso lugar ao vencer a dobradinha."

Eliminação na Liga dos Campeões: "Ficámos no grupo da morte. Competimos contra tubarões e, no final, apenas nos faltou um empate. Poderia ter sido aquele jogo com o Atlético de Madrid, mas acho que tivemos mais oportunidades para passar contra o Milan. Tivemos um bom desempenho."

Elogios a Luis Díaz: "Saiu a meio e na minha opinião foi o melhor jogador da Liga. Nunca vi nada igual na minha vida. Quando cheguei, na temporada passada, ele não era tão protagonista, mas via-se que podia explodir a qualquer momento com aquela alegria... e assim foi. Além disso, parece que não tem limites. Olhamos para ele e pensamos: 'Não faz sentido que se adapte a um clube de nível mundial tão rapidamente e sem falar a língua'.

Sobre Pepe: "É incrível. Não vou revelar o jogador Pepe a ninguém, todos o conhecem. Destacaria a vontade com que vive o futebol na sua idade. Ganhou três Ligas dos Campeões e é preciso olhar para a alegria que sente ao ganhar a Taça de Portugal. 'Ganhar é muito bom', diz-nos sempre. É o nosso capitão e um exemplo a seguir, o primeiro a chegar e a ir treinar."

O que pensa de Darwin: "É um craque. Parece que esta temporada vai sair. Parece-me um enorme avançado e, pelo que consegui falar com ele, um bom rapaz. Fez o melhor ano da carreira e desejo-lhe o melhor... sempre que não jogue no Benfica."

Futuro: "O FC Porto é um grande clube e eu trabalho para ser um jogador importante. Sou competitivo e gostava de jogar mais, de ser protagonista, como mostrei que posso ser quando cheguei à equipa."

Pensa em ir ao Mundial'2022? "Sem dúvida. É um ano importante e eu só quero iniciar a temporada no máximo. Que sejam chamados os melhores e que Espanha faça o melhor possível no Mundial."

Espanhóis que brilham na Liga Bwin: "É verdade que todos temos estado bem. O Fran Navarro é meu amigo, fez um ano incrível. Acho que vai dar o salto. O Adán e o Pedro Porro levam dois anos muito bons. O Sarabia valorizou-se. A adaptação é fácil por causa do idioma ser parecido. Depois, estou muito perto de casa. Em 45 minutos estou em Vigo."