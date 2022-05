Toni Martínez: "Ajudei em jogos que, se calhar, ninguém esperava que fosse protagonista"

Toni Martínez, avançado do FC Porto

Declarações de Toni Martínez, avançado portista, após a conquista do FC Porto da Taça de Portugal

Dobradinha: "É a cereja no topo do bolo. Já me tinham falado da final do Jamor, mas é preciso vivê-la. Estou sem palavras e muito feliz".

Balanço da época: "Foi uma temporada positiva para todos. É importante acabar com títulos, fomos os melhores em todas as competições e por isso é que ganhámos dois títulos. Ajudei desde o banco em jogos que se calhar ninguém esperava que eu fosse protagonista. Esta é a nossa força. Colocar a equipa no primeiro lugar, é mais um título, mais uma Taça e o que fica na história é o FC Porto, que é maior que todos nós".

Próxima temporada: "Todos queremos jogar sempre e às vezes é bom ficar chateado por não jogar, mas não levar isso a um ponto mau. Os treinos depois do jogo são muitos chatos para quem não joga, mas isso faz a diferença. O trabalho é inegociável no FC Porto".