Toni Martínez: a dedicatória no Dragão e muitos comentários nas redes sociais

Avançado viveu um grande momento frente ao Santa Clara: saiu do banco e correspondeu com o golo da vitória.

Toni Martínez vestiu a pele de herói do FC Porto na partida com o Santa Clara. O avançado espanhol, reforço para esta temporada, oriundo do Famalicão, saltou do banco ao minuto 86 e aos 95 fez o golo do triunfo (2-1) frente ao Santa Clara.

O momento alto do jogador teve uma dedicatória no relvado do Dragão. "Papá te espera, princesa", escreveu Toni Martínez nas redes sociais, explicando o gesto durante os intensos festejos.

A publicação mereceu vários comentários, alguns vindos de companheiros de equipa. "Parabéns, mano", escreveu Pepe. "Mereces", indicou Otávio. "Craque", publicou Evanilson. Alguns outros, como Mbemba, Francisco Conceição e Luis Díaz reagiram com emojis, sem esquecer alguns ex-companheiros de equipa no Famalicão, sendo Guga ou Nehuén Pérez disso exemplo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Toni Martínez (@antoniomtnez_29)

Toni Martínez, 23 anos, não marcava pela equipa principal desde o dia 3 de de janeiro, no triunfo por 3-0 na receção ao Moreirense. Leva três remates certeiros em 17 jogos pelo FC Porto.