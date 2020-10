Toni Martínez: a conversa com Conceição, o que disse à família e até Jackson

Avançado espanhol foi oficializado este domingo como reforço dos dragões. Assinou por cinco temporadas.

Toni Martínez, avançado de 23 anos, foi oficializado este domingo como reforço do FC Porto. Confira as primeiras palavras do espanhol como jogador dos dragões.

" Esta é uma sensação única e um objetivo cumprido na minha carreira: unir-me ao maior de Portugal, e espero devolver a confiança depositada em mim em campo. Sou um jogador que gosta de qualquer tipo de futebol. Sou um jogador que se adapta sempre a tudo. Mas principalmente sou um jogador que pensa sempre na baliza, em fazer golos e em tentar ajudar a equipa o máximo possível. Sou um jogador muito comprometido com a equipa e estou muito feliz", afirmou aos meios oficaIis do clube.

"O FC Porto é uma das melhores equipas do mundo, e tem dos melhores jogadores do mundo. Espero aprender muito", vincou, falando de uma conversa com Conceição. "Já estive com o treinador. Falamos esta manhã. Sei que é um treinador que gosta de muito trabalho, de jogadores comprometidos e eu acho que vou de encontro a isso", revelou.

"Toda a gente quer saber do FC Porto porque é um clube por onde passaram os melhores jogadores do mundo. Mas não posso esquecer os que passaram pela minha Liga, a Liga espanhola, como o Jackson Martínez ou o Falcao. Jogadores que foram referências para mim quando era menino. Estou muito feliz por fazer parte da história do FC Porto. O FC Porto para mim era o claro vencedor da Liga, é uma equipa campeã. E assim foi ganharam a Liga, a Taça. Uma equipa muito forte que este ano terá os mesmos objetivos", continuou, falando da ronda que o FC Porto faz após os jogos.

"E quando acaba o jogo, toda a gente unida no meio campo, isso mostra o espírito de união. Vejo o clube como uma família. Ontem estava a falar com a minha família a dizer que gostava de estar no meio-campo com eles no final do jogo porque dá para ver que é uma equipa muito unida e vai fazer grandes coisas", disse ainda, abordando depois Pepe.

"O Pepe é um jogador muito experiente. Mbemba muito rápido. Tivemos uma luta constante. Foi bom para mim porque sempre gostamos de jogar contra os clubes grandes. Agora vou tê-los do meu lado e acho que é muito melhor", apontou, deixando uma mensagem aos adeptos.

"Espero que os adeptos voltem rápido. Lembro quando viemos jogar contra o FC Porto a força que eles faziam. No fundo os adeptos são tudo num clube e espero que gostem de mim e que apoiem a equipa para sermos campeões de novo", rematou.