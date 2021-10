Tomás Esteves submetido a uma cirurgia ao tornozelo direito

Lateral sujeito a intervenção para debelar problema sofrido ao serviço da seleção de sub-20.

Tomás Esteves, jovem lateral do FC Porto, foi submetido a uma cirurgia ao tornozelo direito, no Hospital de Santa Maria. O jogador de 19 anos sofreu o problema físico ao serviço da seleção portuguesa de sub-20, na paragem do passado mês de setembro, não tendo, a partir daí, voltado a jogar.

Tomás Esteves regressou esta temporada aos dragões, após o empréstimo ao Reading, do segundo escalão inglês. Sem grande espaço nas opções de Conceição, disputou até ao momento quatro partidas pela equipa B, que compete na Liga SABSEG, tendo como último jogo efetuado o duelo da Covilhã (vitória dos dragões por 2-1), realizado a 29 de agosto.

A cirurgia esteve a cargo da doutora Marta Massada.