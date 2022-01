Tomás Esteves regressa aos treinos após quatro meses de paragem

Lateral-direito já integrou os trabalhos da equipa B do FC Porto

Tomás Esteves foi a novidade do treino que a equipa B do FC Porto realizou esta quarta-feira. O lateral-direito de 19 anos não jogava desde setembro, quando contraiu uma entorse no tornozelo direito ao serviço da seleção portuguesa de sub-20.

O problema acabou por se revelar mais complexo do que inicialmente se perspetivava e Tomás teve de ser sujeito a uma intervenção cirúrgica, em outubro.

Quatro meses depois da lesão, o vencedor da Youth League de 2019 voltou a trabalhar sem limitações, na preparação para o duelo com o Benfica B, na segunda-feira, a contar para a Liga SABSEG.