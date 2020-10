Tomás Esteves, o FC Porto e o Reading: "Não fiz 46 jogos a época passada, espero fazê-lo aqui"

Jovem defesa direito do FC Porto vai atuar, até ao final da presente temporada, no Reading, equipa do segundo escalão do futebol inglês, por empréstimo dos dragões, um negócio que não contempla opção de compra.

Objetivo: "Vai ser uma boa experiência para mim e espero ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos. Acabo de chegar dos Sub-20. Vim para jogar, para aprender e para crescer como jogador e pessoa. Saí da minha zona de conforto, no Porto, e quero mostrar o meu futebol aos adeptos do Reading. Via muito futebol inglês, não joguei 46 jogos na época passada, mas espero fazê-lo aqui. Vou preparar-me bem para isso".

Descrição: "Sou muito técnico e inteligente. Tenho algumas questões para melhorar, como a questão física e creio que estou no local certo para o fazer. Gosto de jogar bom futebol. Sou um jogador completo e quero melhor mais".

Foi uma decisão corajosa? "Estou feliz, vou sentir falta de minha casa e da minha família, mas vou dar o máximo para por ser o melhor jogador que posso".

Já tem experiência apesar da idade... "Sou um sortudo, mas trabalhei para isso. Deus deu-me a oportunidade de fazer o que amo a um alto nível. Estou feliz pela minha carreira até esta altura e vamos ver até onde me leva".

Conversa com o treinador: "Já falei com o treinador e estou ansioso por trabalhar com ele. Também vim por causa dele, pelo que ele disse. Pela forma como a equipa joga. Quero jogar o maior número de jogos possível, quero deixar uma marcar e impressionar. Ajudar a equipa ao máximo".