Tomás Esteves, emprestado pelo FC Porto, entra na história do Reading neste século

Lateral-direito português atua no clube do Championship por empréstimo do FC Porto

Aos 18 anos e 301 dias de vida, o defesa português Tomás Esteves tornou-se no terceiro mais jovem futebolista a participar numa série de 20 jogos pela equipa dos ingleses do Reading durante o século XXI.

O lateral-direito português, que atua no clube por empréstimo do FC Porto, alcançou o feito ao ser lançado pelo técnico Paunović, na passada sexta-feira, no decorrer do jogo entre Reading e Bournemouth, referente à 27.ª jornada do Championship.

Tomás Esteves, natural de Arcos de Valdevez, é apenas superado por Olise, médio de 19 anos do Reading, e por Danny Loader, avançado de 20 anos emprestado pelo clube inglês ao FC Porto nesta época. São ambos produtos da academia de formação dos britânicos.

Na temporada 2019/20, Olise cumpriu 23 jogos pela equipa principal inglesa, enquanto Loader participou em 22 jogos na campanha do Reading em 2018/19.