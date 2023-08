Tomás Esteves em exclusivo: "Não conquistei o lugar como queria"

Após assinar a título definitivo pelo Pisa, o lateral fez, em entrevista exclusiva a O JOGO, um balanço dos 12 anos de ligação ao FC Porto.

Foi "com a cabeça limpa e tranquilo" que Tomás Esteves falou a O JOGO. A partir de Itália, já depois de assinar com o Pisa, o lateral-direito fez um "balanço positivo" dos 12 anos que passou no FC Porto, mas , embora de olho na nova etapa, reconhece que ficou algo por conquistar.

Foram muitos anos de ligação ao FC Porto. Que balanço faz?

-Um balanço positivo. Quando entrei no FC Porto tinha um sonho, mas não imaginava alcançar tudo o que alcancei, ou sequer estar tanto tempo lá. Tinha expectativas, claro, mas não imaginava o que vinha aí. Vivi experiências muito felizes, conheci pessoas que são e serão sempre meus amigos. Muita aprendizagem, como jogador e como pessoa. Aos 13 anos fui viver para o Porto, longe da minha família, e isso fez-me crescer muito.

Ainda chegou a jogar pela equipa principal, em 2019/20. O que faltou para a afirmação plena?

-Talvez mais oportunidades. Logo após a primeira época no plantel principal fui emprestado [ao Reading], quando voltei não fui para a equipa principal... Depois fui para o Pisa, no ano passado, e não tive muitas oportunidades.

As lesões recorrentes nos últimos dois anos foram o principal obstáculo?

-Sem lesões, talvez a história fosse diferente. Teria estado mais disponível, teria feito mais jogos, mais minutos e teria mostrado mais as minhas qualidades. Não sei se foi o principal obstáculo, mas foi um dos principais.

Guarda alguma frustração ou arrependimento?

-Da minha parte, não. Tenho a cabeça limpa, estou tranquilo. Dei o melhor de mim em todos os momentos.

O que destaca do período em que trabalhou com Sérgio Conceição?

-Acima de tudo, a exigência diária, a paixão pelo jogo e a necessidade de estar sempre ligado à corrente todos os dias. Dar cem por cento, sempre.

Voltar ao FC Porto no futuro é um cenário que se coloca?

-Neste momento, não penso muito nisso. Prefiro sempre pensar no dia a dia ou no próximo passo, sem olhar muito para a frente. Se chegar a haver essa oportunidade, ficarei feliz. Apoio o FC Porto desde criança e concretizei o sonho de jogar no clube, mas não conquistei o lugar como queria.