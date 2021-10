Tomás Esteves depois da operação: "Estes obstáculos nunca me vão parar"

O lateral-direito Tomás Esteves foi operado ao tornozelo direito e diz que a cirurgia "correu bem".

Tomás Esteves, jovem lateral do FC Porto, foi submetido a uma cirurgia ao tornozelo direito, no Hospital de Santa Maria. O jogador de 19 anos sofreu o problema físico ao serviço da seleção portuguesa de sub-20, na paragem do passado mês de setembro, não tendo, a partir daí, voltado a jogar.

Esta sexta-feira, deixou uma mensagem nas redes sociais para agradecer o apoio que tem recebido.

"Obrigado a todos pelas mensagens e pelo apoio! A operação correu bem e agora resta-me focar na recuperação! Estes obstáculos podem-me abrandar, mas nunca me vão parar! O melhor está por vir", escreveu no Twitter.