Tomás Esteves aceita mudança para Itália, só falta o "sim" do FC Porto

Três anos de contrato com mais um de opção convencem o lateral-direito a regressar ao clube italiano. Falta o sinal verde portista.

Nem só de reforços se faz a ação do FC Porto no mercado. Ainda que com menor urgência, os dragões vão procurando "arrumar a casa" e há um caso que está perto de ficar resolvido. Sabe O JOGO que Tomás Esteves aceitou a mais recente proposta do Pisa, assente em três anos de contrato com outro de opção, estando agora à espera de luz verde por parte do FC Porto para regressar em definitivo ao emblema da Serie B italiana.

Como o nosso jornal adiantou em tempo oportuno, o negócio deverá ficar fechado por valores inferiores aos 5,5 M€ estipulados na opção de compra que a cedência do lateral-direito incluía.

Recentemente, a Imprensa transalpina adiantou que o Pisa já estaria de olho em alternativas, mas Tomás mantém-se como prioridade e o desfecho do processo negocial estará para breve.