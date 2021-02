Todos negativos e convocados no FC Porto, Loum incluído

Conceição chamou todos disponíveis, Loum incluído, para o embate com os vila-condenses.

Os exames à covid-19 realizados ao plantel e staff portista no sábado não detetaram qualquer caso positivo, pelo que Sérgio Conceição só não terá à disposição para o encontro desta noite, com o Rio Ave, os lesionados Otávio, Marcano e Mbaye e ainda João Mário, que está a cumprir os últimos dias de isolamento.

Cláudio Ramos também não será opção mas por ter jogado pela equipa B, na derrota com o Varzim. Francisco Meixedo é, por isso, o terceiro guarda-redes na lista.

De resto, Sérgio Conceição levou para estágio todos os 24 jogadores disponíveis, incluindo Loum. Depois do incidente com Pepe no final do triunfo em Faro [1-0], o senegalês não entrou na ficha de jogo com o Gil Vicente, apenas por opção do treinador.

O assunto, tal como O JOGO escreveu, ficou resolvido no mesmo dia, sem qualquer repercussão disciplinar. A prova disso é que Pepe continua a ser o capitão e titular no eixo defensivo e que Loum integra as escolhas para a partida que encerra a primeira volta do campeonato. Nanu e Baró, recuperados da covid-19 também foram chamados, mas devem ficar de fora.