"Toda a gente deve ter a perfeita consciência de que se não fosse a argúcia do Sérgio Conceição..."

O líder Benfica, com 71 pontos, recebe o vice e campeão nacional em título FC Porto, com 61, às 18h00 de sexta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, no embate de cartaz da 27.ª ronda

O FC Porto necessita de "apelar à sua honra" na sexta-feira, no clássico da 27.ª jornada da I Liga, para travar o líder Benfica e ainda 'sonhar' com a revalidação do título, observa o ex-futebolista José Alberto Costa.

"Vejo com alguma dificuldade que o FC Porto possa discutir o resultado na Luz como em anos anteriores. Vai ter necessariamente de ser feliz nas suas escolhas e, depois, apelar ao brio coletivo, pois vai numa situação de dupla desvantagem. Mesmo que ganhe, o FC Porto sabe que o título está praticamente perdido. Por outro lado, o segundo lugar ficará em risco caso perca", anteviu o ex-avançado do FC Porto (1978-1985).

O líder Benfica, com 71 pontos, recebe o vice e campeão nacional em título FC Porto, com 61, dois acima do Braga, terceiro colocado, e oito face ao Sporting, quarto, que tem menos um jogo, na sexta-feira, às 18h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, no embate de cartaz da 27.ª ronda.

José Alberto Costa nota que os campeões nacionais "têm conseguido muitas vezes dar uma resposta positiva, quer nacional, quer internacionalmente", nos grandes palcos, em contraste com os quatro empates e as três derrotas averbadas em 26 jornadas na I Liga.

O vencedor de dois campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira pelo FC Porto aceita que os sucessivos problemas físicos existentes nas últimas semanas "servem completamente" de atenuante para as exibições discretas da equipa, sendo que Diogo Costa, João Mário, Pepe, Zaidu e Evanilson figuram no boletim clínico.

"Logicamente, o nível dos suplentes não é o mesmo e é um dos problemas do plantel do FC Porto. Toda a gente deve ter a perfeita consciência de que, se não fosse a argúcia e as descobertas do Sérgio Conceição no seu processo de treino ao longo destes anos, os problemas ainda eram mais evidentes e tinham sido maiores no passado. São assuntos que o clube terá de resolver no futuro, seja qual for o resultado deste clássico", sinalizou.

José Alberto Costa mostra-se compreensivo sobre o "aviso à nação portista no plano da gestão desportiva" feito pelo técnico depois do 'nulo' em casa diante do Inter Milão (0-0), apesar de, alguns dias após a 'queda' nos oitavos de final da 'Champions', o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa ter recusado que houvesse falta de investimento no plantel.

"No futuro, tem de haver necessariamente uma relação direta entre o conjunto de atletas que saem e a qualidade e o critério de escolha dos que entram. Se não acontecer, torna-se tudo muito mais difícil para manter os resultados. O FC Porto tem exemplos evidentes no passado de deteção de talentos jovens dentro e fora do clube, que se rentabilizam e permitem equilibrar a qualidade da equipa principal nas temporadas seguintes", concluiu.