"Títulos de Sérgio Conceição revelam amor"

ENTREVISTA >> Desde Marrocos, emotivo com as conquistas azuis e brancas, Tarik expressa admiração pelo trabalho do técnico e junta uma reflexão. Antigo internacional marroquino, treinador do Union Touarga, faz leitura muito própria sobre o cargo e destaca a importância das relações interpessoais, adivinhando méritos de Conceição.

Tarik Sektioui não jogou com Sérgio Conceição, mas admira o trajeto e o treinador do FC Porto que ganhou o coração de todos os adeptos portistas. "Foi um grande jogador e está aí como um grande treinador. Se leva seis anos no FC Porto com três títulos de campeão, isso diz tudo. Não é fácil, é porque envolve muito trabalho, sacrifício e amor ao clube. Acho que merece de todos muito respeito, até porque ele enfrenta quem tem de enfrentar. Tem um estilo que se transforma no que é a comunicação com diferentes destinatários, mas acredito que passa mensagens claras. Saberá obter o máximo de todos e do grupo com uma inteligência emocional", atirou, prosseguindo com uma especulação envolta em reflexão.

"Para levar tanto tempo no cargo é porque sabe lidar com conflitos e imagino-o mais sereno no treino e no balneário. Um treinador não pode ser só analisado pelo que faz no jogo, ou pelos diplomas e experiência. As relações interpessoais e as habilidades nesse campo é que ditam de forma maioritária o sucesso. É nesse aspeto que alguns treinadores fazem a diferença ao mais alto nível", invocou.

Agora do outro lado, Tarik admitiu que começou a sentir "sede" de estar no banco quando ainda estava nas quatro linhas. Uma ideia que foi ganhando forma e que se materializou há já dez anos, com alguns títulos no currículo. "Nos últimos anos que jogava comecei a pensar na conversão em treinador, através de estágios e estudos. Comecei a carreira em 2013, tenho gostado, passei por quatro clubes, venci uma Taça e ganhei a CAF, equivalente à Liga Europa, pelo Berkane em 2019. Fui eleito melhor treinador marroquino duas vezes. Passei pelos Emirados Árabes Unidos e cumpro agora um contrato de três anos com o Union Touarga, que é um projeto. Tenho referências porque lidei com grandes treinadores como Jesualdo, Adriaanse ou Henri Michel, ser inteligente é retirar o melhor de cada um. Mas o meu foco é criar a minha própria filosofia", sustentou Sektioui.

"Também gostava de fazer um estágio no FC Porto, seria um grande orgulho e uma imensa alegria. Reencontrar a cidade ou o clube não tem preço e por que não aceitar que sonho um dia ser treinador dessa grande equipa. Tudo é possível!", atirou Tarik, hoje com 45 anos.