Título obriga o FC Porto a acelerar até aos 80 e a atingir registo inédito

Vitória frente ao Santa Clara deixou o FC Porto a quatro pontos do Benfica

Dragões podem ser os primeiros a atingir a fasquia dos 80 pontos em seis épocas seguidas, superando a série que partilham com o... Benfica. Luta pelo título "obriga" a isso.

As verdades absolutas no futebol são um terreno bastante movediço, mas a tendência dos campeonatos desde 2014/15 conduz a uma conclusão que não deixa grande margem para dúvidas: se o FC Porto quiser conquistar o título esta temporada, será quase impossível consegui-lo sem atingir o patamar dos 80 pontos.

Os dragões somam 67 e os jogos que se seguem, contra adversários abaixo do top-4 da classificação, permitem olhar com realismo para essa (primeira) meta, que vem atrelada a um registo inédito no futebol português.