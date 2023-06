Avançado de 16 anos assina primeiro contrato profissional no FC Porto

Tiago Sousa marcou dez golos em 27 jogos pela equipa sub-17 dos dragões em 2022/23.

O FC Porto anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato de Tiago Sousa, jovem avançado de 16 anos que assinou o primeiro vínculo profissional com os dragões.

Após ter iniciado a formação no Paivense, o avançado integrou a Dragon Force em 2019, tendo registado dez golos e uma assistência em 27 jogos pela equipa sub-17 dos dragões na presente época.

"[A renovação] tem uma importância muito grande. Todos os jovens querem jogar no FC Porto, é um privilégio enorme por isso esta renovação é muito significativa para mim. A responsabilidade neste clube está presente desde o momento em que aqui chegamos, por isso vou continuar o mesmo menino", começou por dizer, em declarações aos meios dos dragões.

"Não moro muito longe daqui e adaptei-me muito bem aqui. É o meu clube do coração, o que torna as coisas mais fáceis. O objetivo é chegar à equipa A desde que aqui cheguei. É um sonho e espero concretizá-lo. Gosto de fazer as coisas etapa a etapa, sei que pode demorar, mas acredito que vou chegar lá. A minha maior referência é o meu irmão [Rui Pedro, que em 2016/17 jogou em 13 ocasiões pela equipa principal do FC Porto] e, atualmente, a referência no clube é o Taremi porque é um avançado muito completo que ajuda muito a equipa. Identifico-me muito com ele", completou Tiago Sousa.