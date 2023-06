Tiago Campas assina contrato profissional com o FC Porto

Médio defensivo, de 18 anos, rubricou um novo vínculo com os portistas.

Tiago Campas, de 18 anos, assinou esta quinta-feira um contrato profissional com o FC Porto, clube que representa desde 2017, quando se juntou à Dragon Force. Pelo meio esteve um ano cedido ao Padroense.

Esta época, Campas fez 10 jogos pelos Sub-19 dos portistas, praticamente todos já na fase final do apuramento de campeão.

"É um dia muito feliz na minha vida e que jamais irei esquecer. Desde que cheguei ao FC Porto, com 12 anos, sempre trabalhei para isto e é um sonho tornado realidade. É um dos primeiros objetivos alcançados. É mais um passo na minha carreira e encaro isto como uma motivação para continuar a trabalhar e a alcançar os meus objetivos e sonhos. Agora tenho de continuar a trabalhar e a lutar por tudo o que quero", afirmou, em declarações aos meios oficiais dos azuis e brancos.

"Vejo-me a fazer uma boa época e acredito que pode ser uma época importante na minha carreira. Vai ser uma época competitiva. A partir daí, espero um dia chegar à equipa principal e pisar o relvado do Estádio do Dragão. É um sonho mesmo", acrescentou, falando ainda de um ídolo: "A minha referência é o Otávio, pois é um jogador no qual me revejo dadas as características que tem. Adorava tê-lo na minha equipa, mas ia detestar tê-lo como adversário. É um jogador com muita raça, à imagem do que é o FC Porto."