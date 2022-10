"Theodoro Fonseca nunca foi acionista do FC Porto", refere Pinto da Costa

Presidente dos azuis e brancos nega ligação de Theodoro Fonseca à SAD do FC Porto.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, negou, esta terça-feira, que Theodoro Fonseca, o acionista maioritário da SAD do Portimonense, tenha sido ou seja acionista da SAD portista, como foi noticiado recentemente.

"Não perguntou se o presidente do Estoril ou do V. Setúbal tinha participação na SAD do FC Porto. Perguntou pelo do Portimonense, porque é uma mentira fácil de propagar. Quando um tal Mauro [Xavier] afirma perentoriamente que tinha confirmação de que o senhor Theodoro Fonseca tinha sido acionista do FC Porto, ele estava a dizer o que o dicionário diz que é mentira. Na página 1000 diz que é mentira o que não é verdade e acrescenta que mentiroso é quem falta à verdade. Posso garantir-lhe que o Theodoro nunca foi acionista do FC Porto e que o senhor Mauro é mentiroso", garantiu o dirigente, à margem da apresentação das contas da SAD dos dragões.