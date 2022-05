Sérgio Conceição, Vítor Baía e Rui Cerqueira arriscam ser suspensos pelo CD da FPF pelo episódio com Frederico Varandas no final do FC Porto-Sporting (campeonato) de fevereiro

A Comissão de Instrutores da Liga propôs ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol que aplique castigos a Sérgio Conceição, Vítor Baía e Rui Cerqueira e à SAD do FC Porto no rescaldo do episódio ocorrido no final do FC Porto-Sporting, de 11 de fevereiro, na garagem do Estádio do Dragão.