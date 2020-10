"Teria sido melhor jogador se tivesse sido treinado por Sérgio Conceição, com certeza"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em entrevista à UEFA, foi questionado sobre se teria sido melhor jogador se tivesse sido treinado por...ele próprio.

Mercado: "Acho que é o pior momento para os treinadores. Principalmente para países que não são grandes potências a nível de capacidade financeira, e ainda por cima para um clube como o nosso, que está intervencionado pela UEFA. É muito desafiante. Digo sempre que temos de ser muito criativos e inteligentes na forma como olhamos para o mercado para continuarmos a ser competitivos não só nas provas nacionais como nas internacionais".

Sérgio seria melhor jogador se tivesse sido treinado por Sérgio Conceição? "Teria sido melhor jogador, sim. Teria sido melhor jogador porque eu olho para pormenores dos atletas, e isto não quer dizer que eu seja melhor treinador do que os que tive ou algo do género. É porque me conheço tão bem, porque sei hoje o que necessitava na altura para ser melhor jogador. Conhecendo-me bem e olhando para aquilo que eu era como jogador, com certeza que eu teria mudado em mim como jogador, nomeadamente o peso, que é extremamente importante, a forma como olhamos para o futebol. Um jogador não só está comprometido nas duas horas que está no campo mas há todo um trabalho fora do campo, pré-treino, pós-treino... Acho que tinha algum peso a mais, apesar da grande vontade e ambição que tinha e da carreira bonita que fiz, acho que a podia ter feito ainda num nível maior, não tenho a menor dúvida. Mas não me arrependo de nada do que fiz, porque na altura eu achava que estava certo".