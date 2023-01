"Ter Pepê e Rodrigo Conceição na mesma posição obrigou João Mário a crescer"

Grande momento de forma do lateral deve-se ao "reforço mental" e ao aumento da "competitividade interna", diz Adriano Teixeira. Porém, será o palco europeu a colocá-lo à prova

Distantes vão os tempos em que subsistiam dúvidas sobre a posição de João Mário. Outrora extremo, o agora lateral-direito atravessa a melhor fase da carreira desde que, em 2020, foi promovido ao plantel principal do FC Porto. A conta vai em sete jogos seguidos a titular, uma série inédita, e, nos dois últimos, o camisola 23 fez três passes para golo (ver caixa). Contudo, o grande teste está por vir. Quem o diz é Adriano Teixeira, antigo analista da equipa técnica de Sérgio Conceição no FC Porto.

"Ainda precisa de crescer no contexto europeu, onde os adversários diretos são mais fortes e melhores. Na Champions, os opositores são de um nível superior àqueles que o João defronta na I Liga e precisa de ter outros argumentos técnicos para lá da velocidade, que já usa para mascarar algumas debilidades", afirma, a O JOGO, o atual adjunto do Al Sadd (Catar), que acompanhou o crescimento do internacional Sub-21 português no Dragão.