Declarações de Galeno à UEFA antes do encontro de quarta-feira com o Inter, para a primeira mão dos oitavos de final da Champions.

Pensamento antes do jogo: "Não penso muito. Temos de estar focados no jogo. Tento tirar as coisas más da cabeça e pensar mais no jogo. Tento descontrair o máximo, para entrar sempre bem ligado."

Quando começa o jogo: "O jogo começa quando entro no balneário. Temos de estar concentrados até ao máximo, até aos 90 minutos. A concentração do jogo começa quando se entra no balneário. Temos de estar ali bem ligados com os colegas, porque faz parte do jogo. É muito importante entrarmos ligados desde o começo."

Pensa o que vai fazer no jogo: "Sim, sim penso nisso na maioria dos jogos. Penso em ajudar os meus companheiros e o FC Porto a sair com a vitória, que é muito importante. Então, tento estar concentrado ao máximo para dar o meu melhor."

Ritual antes do jogo: "Tento pensar no jogo que vou fazer. Não posso falhar. Sei que toda a gente falha, mas tento concentrar-me ao máximo e estar sempre a pensar no jogo, que é muito importante. Não tem muitas coisas que faça. Tento descontrair ao máximo, jogos no telemóvel, ligo à minha namorada, porque assim o tempo passa mais rápido. Isso é o mais importante, para chegar ao dia do jogo e fazer um grande jogo."

Rotina: "Sempre foi assim. Tento estar descontraído no máximo. Sei que todos os jogos são muito difíceis e tento estar sempre concentrado para dar o meu melhor."

Falar ou silêncio: "Os dois. Tudo tem o seu momento. Às vezes gosto de ficar calado, outras conversa com os meus colegas, porque é importante conversar com os colegas para saber o que vamos fazer dentro de campo. O mais importante é dar sempre o melhor de cada um."

Frio na barriga antes dos jogos: "Quem não sente esse frio na barriga, tenho a certeza que não é para estar ali. De certeza que vai fazer um mau jogo. Então, entrar com esse frio na barriga é sempre bom e eu sinto esse frio em todos os jogos. Sei que jogar com os adeptos dá aquele frio. Temos de dar o máximo, temos que ganhar. Então, dá sempre esse frio na barriga."