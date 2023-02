Pinto da Costa corroborou as palavras do treinador Sérgio Conceição, que havia mostrado contentamento com a atual constituição do plantel

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, criticou esta quinta-feira o homólogo sportinguista, Frederico Varandas, pelas declarações efetuadas após a final da Taça da Liga, conquistada pelos dragões (2-0).

"A coisa que me chocou é que ele tinha lá uma sala para a imprensa, para a comunicação, e tenha chamado alguns jornalistas para ir para a garagem dizer o que disse e depois não deu direito a perguntas. Achei que, a ele, nada fica mal, mas aos jornalistas que vão atrás de um presidente para falar na garagem e não poderem fazer qualquer pergunta ficou-lhes mal", disse o dirigente portista, à margem do evento de inauguração do novo hotel do clube.

Quanto ao findar da janela de transferência, na qual os azuis e brancos não obtiveram qualquer reforço para a equipa principal, Pinto da Costa corroborou as palavras do treinador Sérgio Conceição, que havia mostrado contentamento com a atual constituição do plantel.

"O FC Porto não mexeu porque entendemos - e o treinador [Sérgio Conceição] já o disse publicamente - que o nosso grupo é forte, bom, portando não havia necessidade. Os outros [grandes] não acompanhei bem, tentei ver num canal as movimentações, mas, durante uma hora, só falaram do Enzo [Fernández], até cheguei a pensar que havia muitos Enzos e que cada clube tinha vendido um e comprado outro. Não acompanhei", ironizou o presidente, que também negou, no imediato, qualquer entendimento para a contratação do gilista Fran Navarro.