Wendell, lateral do FC Porto

Lateral está ligado aos azuis e brancos até 2025.

Os clubes brasileiros têm varrido o mercado à procura de garantir reforços até ao fecho da janela de transferências no país, marcado para 4 de abril, mas a tentativa do Santos para levar Wendell do FC Porto saiu furada.

A informação foi avançada pelo portal "UOL", que dá conta da desistência do emblema de São Paulo na corrida à contratação do lateral-esquerdo e da viragem para Jamerson, do Guarani.

Wendell está ligado aos azuis e brancos até 2025 e soma 32 jogos, dois golos (Vizela e Marítimo) e três assistências (Anadia, Sporting e Rio Ave) esta temporada.