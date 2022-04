Tensão especial para 12: metade do plantel do FC Porto nunca festejou um título

Se o FC Porto alcançar o 30.º título, há uma dúzia de nomes com entrada garantida na galeria de vencedores de campeonatos nacionais. Cláudio Ramos, Meixedo e Fernando Andrade ainda sonham.

O desaire em Braga, aliado à vitória do Sporting no Bessa, ajudou a impedir que o FC Porto arrumasse a questão do título no último fim de semana. Porém, a liderança assente em seis pontos de vantagem sobre o segundo classificado abre boas perspetivas para 12 dragões, que espreitam a possibilidade de se sagrarem campeões nacionais pela primeira vez nas respetivas carreiras.

Um número assinalável, mas que está longe de ser inédito na "era Conceição". Nos dois campeonatos já conquistados com Sérgio no comando técnico, foram 29 os jogadores que receberam o "batismo" do título, 17 dos quais logo no primeiro, em 2017/18. Como tal, a contagem global pode subir para 41 em breve, assim se confirme o 30.º título nacional portista.