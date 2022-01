"Tenho muito orgulho em ser a cantora do hino do FC Porto, gostaria que fosse assim para sempre"

Maria Amélia Canossa deixou uma mensagem antes de falecer e lembrou o facto de ter dado voz ao hino e à marcha do FC Porto.

Através do Facebook, Maria Amélia Canossa, cantora do hino e da marcha do FC Porto, deixou uma mensagem às pessoas que a seguiam, referindo que viveu uma "vida longa e intensa cheia de bons momentos".

A artista pediu à filha que partilhasse estas palavras depois de falecer. "A minha mãe pediu que, caso acontecesse o que infelizmente aconteceu, desse por ela a todos uma mensagem, o que é muito característico dela", pode ler-se no post publicado na rede social.

Na mensagem, Maria Amélia Canossa lembrou que a sua carreira artística foi "muito mais do que ser a cantora do hino do FC Porto", mas reforçou que tem "muito orgulho de o ser" e que "gostaria que fosse assim para sempre". "Não o ser seria um motivo de tristeza para mim na eternidade", vincou.

"Vivi uma vida longa e intensa cheia de bons momentos. E são esses os que fizeram a minha vida longa. A vossa amizade foi importante para mim e levo todos no meu coração. Fico grata pela vossa amizade e peço desculpa se ofendi alguém por isto ou aquilo. Não podemos ser todos iguais e, por vezes, as ideias são diferentes. Sempre defendi o que gostava e por esse motivo não posso agradar a todos, mas também nunca critiquei ninguém pelo contrário. Não acho que isso seja o mais importante, temos de nos respeitar e aprender a respeitar. A minha carreira artística foi muito mais do que ser a cantora do hino do FC Porto, mas tenho muito orgulho de o ser e gostaria que fosse assim para sempre. Não o ser, isso sim, seria um motivo de tristeza para mim na eternidade. Não digo um até breve, mas até...", diz a mensagem.

Canossa faleceu aos 88 anos, na terça-feira. Estava a viver num lar de repouso em Mafra.