"Tenho um bloco grande de imagens do Milan e ainda não peguei nele"

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão ao jogo com o Sintrense, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, agendado para as 18h45 de sexta-feira.

Sintrense: "Antes de mais, contente pelas lotações dos estádios estarem de acordo com a paixão dos adeptos. É a festa da Taça, uma competição à qual eu e o cube damos muito valor. É a segunda competição mais importante a nível interno. Temos aspirações de ir à final e ganhar. Vamos ter um jogo onde a responsabilidade é toda nossa, contra uma equipa que ainda não perdeu. Começou a jogar de uma forma e depois mudou para 3-5-2 ou 5-3-2. A meio do jogo muda a forma de jogar com mais um avançado, em 4-3-3. Estudámos o adversário da mesma forma como fazemos com as equipas do campeonato, Liga dos Campeões e todas as provas em que entrámos. Seriedade máxima."

Onze com base nos jogadores que ficaram: "Tem a ver com a preparação e quem eu acho que está melhor para o jogo. Nessa preparação entram nas contas e estão mais próximos do jogo os jogadores que estiveram mais tempo a trabalhar com a equipa."

Peso do jogo com o Milan: "Vou confidenciar: tenho já há alguns dias um bloco grande de imagens do Milan e ainda não peguei nele. A equipa técnica sabe que é verdade. Foco total no Sintrense e depois pensaremos no jogo da Liga dos Campeões."