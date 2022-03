"Tenho de dizer que os adversários são as equipas mais fortes do mundo ou dizem que facilitei"

Declarações do treinador do FC Porto, antes do encontro com o Tondela.

Jogo e adversário: "No campeonato está um pouco abaixo das expectativas, que era de fazer um campeonato tranquilo, mas na Taça está encaminhado para a final. No ano passado criou-nos problemas. Vamos apresentar o onze mais forte. Agora só posso dizer coisas boas, porque se não disser estão a dizer que eu facilitei. Tenho de achar que os adversários são as equipas mais fortes do mundo. Se eu disser que o adversário tem fragilidades dizem que sou um treinador que facilito. Como se fosse um treinador desse género."

Equipas menos fortes transcendem-se: "Perceber que estas equipas, à medida do final, ficam com menos margem para concretizar objetivos. Na vida, quando temos dificuldades, vamos buscar forças que não pensávamos que tínhamos. Há alguns anos, o Petit veio ganhar ao Dragão e fazer sequência de vitórias que permitiu a manutenção. Há muitos exemplos desses. O Tondela é das equipas que faz mais golos entre as que estão mais abaixo na tabela. Percebemos que é um jogo importante e difícil. Vamos tentar estar à altura.