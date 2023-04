"Tenho a certeza que o FC Porto vai fazer da Luz o seu salão de festas mais uma vez"

O ex-FC Porto Maicon está confiante de que os dragões vão conquistar a vitória em casa do Benfica, na sexta-feira.

Maicon Roque, defesa-central brasileiro que jogou no FC Porto entre 2009 e 2015, acredita que os azuis e brancos vão conquistar três pontos em casa do Benfica, num jogo da 26.ª jornada da I Liga que está marcado para as 18h00 de sexta-feira.

Apesar da desvantagem pontual na tabela classificativa, o jogador do Santos, de 33 anos, está confiante. "Já tivemos situações em que o Benfica estava em vantagem e fomos lá e vencemos. Tenho a certeza que o FC Porto vai lá fazer da Luz o seu salão de festas mais uma vez", afirmou em declarações à Antena 1.

"É um clássico mundialmente conhecido, o clássico em si é a motivação", apontou ainda Maicon, ex-Cruzeiro, Nacional, São Paulo, Galatasaray e Al Nassr.