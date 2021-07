Grujic refere que ainda não sabe onde jogará na próxima temporada, mas diz que gostaria de um dia voltar a representar o FC Porto, para jogar no "ambiente fantástico" do Estádio do Dragão com adeptos nas bancadas.

Marko Grujic chegou ao FC Porto na temporada 2020/21 e o balanço que faz é positivo, embora a adaptação tenha custado um pouco. O médio sérvio ficou com boas impressões do clube e apenas lamenta não ter jogado no Estádio do Dragão com adeptos. Ainda assim, admite que acredita que isso venha a acontecer no futuro.

"Fiquei extremamente satisfeito por chegar a um acordo com o FC Porto. E também surpreendido, porque era o último dia de mercado e, até então, não me imaginava em Portugal. Tinha estado em Inglaterra e Alemanha e achava que iria para outro lado. Mas o futebol é imprevisível e quando chegou o convite não pensei duas vezes", reconheceu em entrevista ao Sportske.

"A adaptação ao novo país e nova cultura foi difícil, porque não conhecia muito de Portugal. Fui para lá jovem e demorei alguns meses a entrar no ritmo. No início comecei mais no banco e ia tendo algumas oportunidades em jogos de menor intensidade, mas na segunda volta correu tudo bem. Classificaria a temporada como muito boa. Estou satisfeito com a forma como as coisas correram", continuou o jogador de 25 anos.

Para Grujic, o FC Porto é um "grande clube", com história no futebol europeu, e onde o ambiente entre jogadores e adeptos é "fantástico". Falta, por isso, jogar no Estádio do Dragão cheio...

"O FC Porto é um grande clube, um dos três maiores de Portugal. É uma equipa perigosa para os grandes colossos nas competições europeias. E prova disso é a eliminatória contra a Juventus... Só lamento não ter jogado com adeptos. Todos os meus companheiros e as equipas do clube dizem que é um ambiente fantástico. Mas a minha carreira ainda está no início e tenho a certeza que terei a oportunidade de jogar no Estádio do Dragão novamente", afiançou o médio.

Numa altura em que os dragões tentam asseguram a continuidade do jogador, que tem contrato com o Liverpool, Grujic refere que ainda não sabe como vai ser o futuro. "Depois de jogar no Hertha Berlim, voltei a vestir azul e branco... é uma coincidência. Vamos ver o que vai acontecer. Vou voltar ao Liverpool para iniciar a pré-temporada e depois logo se verá. Neste momento, não sei", confessou.