"Tempo útil de jogo? Dos grandes países somos os piores, apita-se quando não se deve apitar"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, à Sport TV, após o empate 1-1 no clássico com o Sporting, no Estádio do Dragão.

Muitas paragens: "Houve pouco tempo útil de jogo, dos grandes países do futebol europeu somos os piores, apita-se quando não se deve apitar, mas é compreensível a dificuldade que o árbitro teve em segurar o jogo. Muitas vezes, os jogadores são culpados e os árbitros não sabem segurar. O João Pinheiro, sendo dos melhores árbitros portugueses, teve alguma dificuldade em segurar o jogo. Merecíamos mais que o empate pelo decorrer do próprio jogo. Somos uma equipa muito forte no processo ofensivo, sabíamos que íamos fazer golos e a mensagem ao intervalo foi essa: era para ganhar."

Vantagem de seis pontos: "Foi negativo empatar, queríamos ganhar. Agora temos que pensar no Moreirense. A meio da semana temos a Liga Europa, há que arrefecer bem os ânimos e estar com estado de espírito positivo pela frente numa competição onde queremos chegar o mais longe possível."