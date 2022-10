"Temos jovens que vão jogar pela primeira vez um clássico, o fator psicológico é importante"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao clássico de sexta-feira (20h15) diante do Benfica, no Estádio do Dragão. A partida é referente à 10.ª jornada da Liga Bwin.

Importância de Neres: "A forma de jogar, naturalmente, não muda por causa do Neres. Agora, os jogadores têm características diferentes. Olhamos para o adversário com respeito, temos algumas preocupações, mas faz parte da análise individual, que vai ser incluída no coletivo. O treinador é novo, há algumas caras novas."

Tem dores de cabeça no lado direto da defesa ou estão todos recuperados? "Tenho dores de cabeça para escolher o lateral-direito. Tenho dois laterais, menos o João Mário. O Galeno também vamos ver até à última."

No seu tempo de jogador o fator psicológico era mais importante do que agora ou conta muito menos? "Os jogadores têm de estar bem a nível emocional, de forma a interpretar bem a estratégia de jogo. Nós temos alguns jovens que vão passar pela primeira vez num clássico, portanto o fator psicológico é importante, mas fazemos mais ou menos a mesma coisa que fazemos diariamente."