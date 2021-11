ENTREVISTA - Com o FC Porto embalado e na liderança, Francisco Conceição admite que seria preferível não parar

Com apenas dois empates em 11 jornadas, o FC Porto vai numa série de seis vitórias seguidas, tendo assumido a liderança da Liga Bwin numa altura em que as competições internas pararam para os compromissos das seleções, que jogam cartadas decisivas rumo ao Mundial.

Dada a esta boa sequência de jogos no campeonato, Francisco Conceição admite que a interrupção não chega na melhor altura. Servirá, ainda assim, para descansar antes de um novo ciclo exigente com muitas decisões. Como a da Liga dos Campeões, onde acredita na passagem à fase seguinte.

O FC Porto recuperou o primeiro lugar e chegou a esta paragem num grande momento. Qual o segredo?

-O segredo é o trabalho que desenvolvemos todos os dias aqui no Olival. Trabalhamos sempre no máximo e com a máxima dedicação.

Nesse sentido era preferível não parar e dar continuidade?

-Sim... Estamos num bom momento, a paragem interrompeu esta sequência de bons jogos que vínhamos fazendo. No entanto, foi bom para podermos recuperar e pensar que podemos regressar ainda mais fortes para o próximo jogo.

Até onde o FC Porto pode ir na Champions? O grupo é apelidado de morte mas as respostas têm sido boas, apesar daquele resultado com o Liverpool...

-É um grupo muito difícil, senão o mais difícil da Liga dos Campeões, mas temos demonstrado que temos equipa para nos batermos com os melhores da Europa. O nosso objetivo é passar à próxima fase e é isso que vamos tentar fazer até ao último jogo.