"Temos de ser competentes não só na dinâmica de jogo como no estado de espírito"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o triunfo sobre o Santa Clara, nos Açores, por 3-0.

FC Porto bem ligado e solto em campo. Quando a mente está sã passa-se por cima do cansaço? "Não é só a mente. Hoje era o quarto dia, quando jogamos ao terceiro dia há mais dificuldade, a gestão tem de ser feita de outra forma, mas temos confiança em toda a gente. Os jogadores que entram, entram sempre com uma alegria muito grande de jogar, de aproveitar todos os minutos, com vontade de acrescentar à equipa. Tanto posso mudar logo no início, como ao intervalo ou no decorrer da segunda parte. Depende do que o jogo ditar e do que eu esteja a ver. Mas acho que devo reforçar a boa atitude de toda a gente, isso é muito bom."

FC Porto está a viver a melhor fase da época? "Vem do trabalho, da evolução da equipa, dos jogadores. Temos muitos jovens, temos uma equipa que nos dá a possibilidade de os potenciar ao máximo, com uma mescla com gente experiente. Estamos a criar um grupo muitíssimo forte. Temos de dar continuidade, fizemos a nossa obrigação. Se queremos ser campeões, se queremos terminar no lugar em que estamos, temos de ser competentes como fomos hoje, não só na dinâmica de jogo como no estado de espírito."

Paragem para seleções: "As paragens são o que são, temos de respeitar, vamos aproveitar com os poucos jogadores que ficam connosco, sempre trabalhando de forma a preparar o próximo jogo. Diariamente com exigência muito grande para que cada jogador suba o seu nível, porque a equipa vai beneficiar com isso."