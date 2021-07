Tem Vítor Baía como ídolo e assinou contrato profissional com o FC Porto

Guarda-redes de 18 anos, Gonçalo Machado assinou contrato com o FC Porto até 2023 e integra agora o plantel de Sub-19.

O guarda-redes Gonçalo Machado assinou esta quinta-feira o primeiro contrato profissional com o FC Porto. O jogador de 18 anos prolongou o vínculo que o liga ao clube até 2023.

Gonçalo Machado tem 1,92m e iniciou-se no futebol com a camisola do Mondinense. Entretanto, já está no FC Porto desde 2014, integrando a formação de juniores. O jovem guardião mostrou-se feliz com a oportunidade de ter um longo contrato com os dragões.

"Estou muito feliz por me tornar jogador profissional do FC Porto. É um motivo de orgulho para mim e só me dá mais motivação para o que aí vem. Foi preciso muito trabalho da minha parte. Foi um trabalho árduo, um caminho longo, mas este é um grande passo para mim e só tenho de olhar para a frente. Quero trabalhar mais e mais para chegar à equipa principal", disse em entrevista ao site oficial do FC Porto.

"O meu grande ídolo é claramente o Vítor Baía, mas também olho para exemplos como o Diogo Costa e o Francisco Meixedo, que já estão num patamar acima do meu. Posso aprender com eles e quero lá estar junto deles um dia", completou.